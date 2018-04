Quel intérêt pour l’occident d’évoquer la solution politique en Syrie ?

Tribune | Par le Général Amine Mohamed Htaite – Beyrouth le 24-04-2018

Les trois agresseurs de la Syrie croyaient que leur attaque effraierait la Syrie et ses alliés dans l’axe de la Résistance et intimiderait la Russie, et qu’en menant une campagne médiatique démesurée préalablement à l’agression et avec des missiles « intelligents, jolis et modernes », ils arracheraient ce qu’ils n’avaient pu obtenir durant sept années de guerre contre la Syrie.

Cependant, les résultats de cette agression, commencée par une allégation d’attaque chimique, suivie par une guerre psychologique et finie par des tirs de missiles, ont été totalement contre-productifs ; car, non seulement ils n’ont atteint aucun objectif sur le terrain militaire, mais ils ont compliqué l’approche politique et placé les forces d’agression dans une position où elles sont indignes de confiance et inaptes à être associées à toute action politique liée à la recherche de solutions à la crise.

Ils ont permis à la Syrie et à ses alliés d’adopter une stratégie d’éradication du terrorisme et de libération totale exécutée selon un calendrier de priorités fixées. Assurer la sécurité de Damas et ses environs dans un rayon de 50 kilomètres est à la tête de ces priorités, suivie par l’espace sécuritaire intermédiaire localisé principalement dans les environs de Homs et Hama et plus généralement dans la Badia et enfin l’espace stratégique frontalier dans ses quatre directions, y compris les zones d’occupation étrangère (américaine, turque et israélienne).

Aucune présence étrangère, occupante ou terroriste, déclarée ou implicite, ne sera tolérée.

Après les importantes victoires stratégiques réalisées par la Syrie à la Ghouta orientale, nous pouvons affirmer que la perspective syrienne a radicalement changé et que les opérations de nettoyage et de libération, lancées dans le périmètre de Damas pour atteindre les frontières, ne rencontreront aucune entrave.

Ces actions seront basées sur des opérations militaires et de combats féroces et sur des processus de négociation et de réconciliation initiés par le Président Assad, depuis le début de crise, et menés par le gouvernement syrien dans le but de ramener les égarés au sein de la patrie.

Sur cette base, un style de combat ou de non combat a été adopté en fonction de chaque région, selon les choix des organisations armées. C’est ce que nous constatons aujourd’hui dans le « Hajar al Aswad » et dans le Qalamoun oriental. Tandis que les luttes entre combattants ont fait échouer les pourparlers pour la réconciliation dans le Hajar al Aswad, la reddition des combattants du Qalamoun oriental a été une libération sans combat et une évacuation vers les régions où les terroristes rassemblés en un seul point attendront leur tour pour faire face à l’armée syrienne.

Quant au processus politique, il diffère radicalement de ce qui était établi. Si nous partons de l’idée que la solution politique est le résultat d’un dialogue entre Syriens, il y a cependant une catégorie de Syriens qui ont vendu leur pays et qui sont utilisés comme outils aux mains des agresseurs pour les imposer dans la solution politique.

Et c’est là que réside la complexité de la situation, car le camp des agresseurs, à ses différents niveaux, a perdu les principales cartes de pression sur lesquelles il comptait pour dicter ses conditions et engranger des gains qu’il convoitait depuis le lancement de son agression. Par conséquent, ce camp va essayer d’utiliser ce qui lui reste comme cartes, malgré leur faiblesse, dans des fonctions en inadéquation avec ses expectatives, alors qu’il est en position du pestiféré indésirable.

C’est ainsi donc que se dessine un tableau où deux camps s’opposent : le camp des agresseurs qui détient des cartes qui ne correspondent pas à ses ambitions et le camp des défenseurs qui protège ses droits inaliénables et qui ne concèdera rien aux agresseurs.

Ce qui aggrave la complexité des choses est que les atouts des agresseurs faiblissent ou s’annulent au fur et à mesure de la progression de l’action syrienne sur le terrain, malgré leurs tentatives désespérées de les conserver ou de les confier à d’autres outils qui leur sont affidés.

Voyons les cartes que détient le camp des agresseurs :

1- Les réfugiés syriens à l’étranger : le fait que ces réfugiés continuent de vivre à l’étranger témoigne de la persistance de la crise et constitue, selon les agresseurs, une pression exercée sur le gouvernement syrien. Ils font tout pour empêcher la solution de ce problème et ne facilitent pas le retour de ces réfugiés à leurs foyers, malgré toutes les dispositions prises par la Syrie pour favoriser l’accueil de ses ressortissants … Quiconque entrave le retour des réfugiés sert les ennemis de la Syrie s’il n’est lui-même un ennemi de la Syrie et de son peuple.

2- La pression économique : ou ce qu’ils appellent les sanctions contre le régime syrien. C’est vrai que ces sanctions sont douloureuses et le peuple syrien en a beaucoup souffert, mais il est vrai aussi que la Syrie s’est adaptée à la situation et il n’y a qu’à voir l’amélioration du taux de change de la lire syrienne pour le constater.

3- Les groupes terroristes à Idleb et au-delà : les Etats-Unis et leurs affidés régionaux et internationaux font tout ce qu’il y a en leur pouvoir pour empêcher l’armée syrienne de liquider le terrorisme sur le territoire qu’il occupe encore et qui ne dépasse pas les 15% de ce qu’il contrôlait. Mais comme nous l’avions déjà évoqué, la décision syrienne d’éradiquer le terrorisme est irrévocable, et l’exemple de la Ghouta orientale n’est pas si lointain.

4- L’occupation : et particulièrement américaine, turque et israélienne dans la région du Sud-Ouest. Une occupation qui s’accompagne de l’agitation des spectres de démembrement de la Syrie sous différentes formes, à commencer par l’autonomie, en passant par le fédéralisme et en aboutissant à la sécession. Par contre, la Syrie dispose désormais de moyens et de capacités de nature à faire échec à tous ces projets non viables.

Ce sont là les cartes auxquelles persistent à s’accrocher les agresseurs pour faire pression sur la Syrie et l’astreindre à accepter la déclaration, mandataire et colonialiste, de Genève1 de 2012, sous peine d’empêcher toute solution sur d’autres bases y compris la résolution 2254. Cette déclaration plaçant la Syrie sous mandat, qu’ils tentent de faire renaître en se réunissant hier en Suède et de booster en se réunissant demain à Bruxelles, est obsolète et il ne reste aux agresseurs que deux options :

– Soit accepter la déclaration indépendantiste de Sotchi et s’y conformer et ce, quel que soit le lieu de la reprise des négociations

– Soit attendre que les cartes en leur possession tombent les unes après les autres, et nul besoin alors de déclarations ou de communiqués puisque la situation sera réglée par la force de feu.

La sagesse exige que l’on comprenne que le cours de la crise syrienne après la libération de la Ghouta orientale est radicalement différent de ce qu’il a été et qu’il faut le prendre très au sérieux.

Et avec cette décision syrienne mise en œuvre de façon solide et soutenue par des alliés forts et sincères, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de tout ce que prétend l’ennemi comme la sécession de Deraa, ou le remplacement par des troupes arabes des troupes américaines sur le point du départ avant de faire face aux forces de la résistance, ou l’expansion de l’occupation turque vers Tell Rifaat ou Idleb, ou encore la tentative occidentale de maintenir Daech à l’Est de la Syrie. Tous ces objectifs sont inclus dans les priorités syriennes pour les opérations militaires. L’élément de surprise est une nécessité pour certaines régions.

